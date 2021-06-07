MELOVIN набил татуировку на голове (ФОТО)

Украинский певец MELOVIN продолжает удивлять своих фанатов-меловинаторив изменениями в своем имидже. После обновления цвета волос в яркий оранжевый и новой прически с выбритые висками артист решил добавить ко всему еще и татуировки.

Теперь над левым виском MELOVIN красуется англоязычное слово «mind», которое в переводе означает «ум». Фото своего нового тату певец показал в своем Instagram. А этот снимок артист подписал только двумя хештехамы #mind и #happypridemonth.

Новую татуировку MELOVIN вызвало обсуждение среди его фанатов. Кто-то в восторге от такого решения, а кто-то просит остановиться но не набивать ничего хотя бы на лице.

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