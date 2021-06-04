MOLFAR — о приоритетах, Mad Heads UA и реакции группы на сольный проект. Эксклюзив!

Фанам украинской музыки хорошо известна группа «Mad Heads UA», но не все в курсе, что в 2021 году фронтмен коллектива — Михаил Безушко создал сольный проект MOLFAR. При этом музыкант не ушел из рок-группы, а продолжает выступать вместе с «Mad Heads UA». Как артисту удается совмещать два проекта, про реакцию фанов группы и коллег на такое решение, и не повлияет ли негативно сольная карьера на дальнейшее существование популярного коллектива, Михаил рассказал в эксклюзивном интервью Новому каналу.

Что подтолкнуло вас к созданию сольного проекта?

— Просто пришло именно то время. Я всегда знал, что буду петь собственные песни, так как начал их писать еще в седьмом классе. Говорят, что перед успешными проектами должны присутствовать 10 000 часов практики, так вот, начиная с 2009 года, у меня эта практика началась, и за это весь период я ​​успел поработать со многими музыкальными коллективами, в сольных выступлениях и различных перформансах, поэтому у меня он есть. Я набирался именно того опыта, который привел меня к созданию проекта MOLFAR, потому что это и есть я.

Я не завершаю сотрудничество с Mad Heads UA

Как отреагировали другие участники группы на ваше решение? Поддержали вас?

— У нас с ребятами хорошие отношения, поэтому, конечно, все поддержали и с пониманием отнеслись к тому, что я начинаю свою сольную карьеру. Я не завершаю сотрудничество с Mad Heads UA, мы написали уже много свежих, новых песен, которые будем презентовать скоро, и могу сказать, что с коллективом я открыл себя с другой стороны, за что ему и благодарен.

Как отреагировали поклонники Mad Heads на появление сольного проекта? Сейчас ваша аудитория — это фанаты группы или новые слушатели?

— MOLFAR — это украиноязычный проект в стиле hip-hop, trap, future и regaeton, соответственно, аудитория слушателей значительно отличается от аудитории группы Mad Heads UA, стиль которой ska-punk, psychobilly и reggae. Поэтому, сейчас проект находит своего нового слушателя и набирает обороты. Не знаю точно, как отреагировали поклонники группы Mad Heads UA, но могу сказать, что музыка MOLFAR и музыка Mad Heads UA нравится людям, а это самое главное.

В мировой музыкальной истории есть случаи, когда после того, как участник группы создавал собственный проект, коллектив терял популярность. Например, Оззи Осборн и Black Sabbath. Но в то же время есть и пример Тилля Линдермана, сольный проект которого до сих пор фаны до конца не признают и каждый раз на сольных концертах артиста ждут песен Rammstein. С вашей точки зрения — как добиться того, чтобы успешными осталась и группа, и сольный проект?

— В музыкальной практике, между нами музыкантами так принято, что когда ты покидаешь определенную группу, проект и т.д., ты должен оставить замену (хорошую замену, человека, который не хуже тебя владеет вокалом или музыкальным инструментом), тогда все остаются в хороших отношениях, и результат преимущественно WIN — WIN. Еще одним важным фактором является то, что человек, который вас заменит, также должен принимать немалую роль в создании и написании нового материала для коллектива. Поэтому, по моему мнению, если учесть все эти факторы, то успешной останется и группа, и сольный проект.

Для меня в приоритете будет сольная карьера

Приходилось ли вам после создания своего проекта оказываться в ситуации, когда на одно время накладывались важные события (концерты, записи) обоих проектов?

— Так получилось, что проект MOLFAR был создан и запущен во время пандемии, поэтому большой активности в отношении концертов, записей, переездов не было. Однако, музыкальная индустрия постепенно оживает, и надеюсь, что в ближайшими времени Вы услышите и увидите на концертах как MOLFAR, так и Mad Heads UA, а относительно накладок, то все это регулируется в соответствии с графиком обоих проектов.

Что на данный момент у вас в приоритете?

— Конечно, для меня в приоритете будет сольная карьера и проект MOLFAR, но сотрудничество с коллективом Mad Heads UA я продолжаю. Мне интересно работать в разных стилях музыки, так я развиваюсь, как музыкант. А еще я хочу, чтобы каждый нашел что-то для себя в моей музыке. Также дорабатывается альбом, который будет называться «22» и в него войдут 11ть треков, тем самым символизируя мою дату рождения — 22.11. Вскоре выходят новые релизы, поэтому следите за новостями в моих социальных сетях.

В чем особенность проекта MOLFAR? Это для души или коммерция?

— Проект MOLFAR — это и есть я, здесь в песнях мои переживания, мои мысли, мое видение жизни и ее ситуаций. Думаю, что именно такая пережитая правдивость будет близкой для слушателей и понравится людям, потому что в моей музыке присутствуют человеческие ценности, искренность и лучшее чувство любви. Стилистика проекта MOLFAR лучше и чувственнее может передать то, о чем я пою в своих песнях. Разнообразие форм структуры трека и полиритмичнисть, дают мне возможность раскрывать песню в полном ее объеме. Ну и, наверное, самое главное — это то, что в этом стиле я чувствую себя самим собой. А на вопрос «для души или коммерция?», отвечу — для душ, которые влюблены в музыку.

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