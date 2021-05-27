 Ариана Гранде: Подробности тайной свадьбы 2021

Певица на своих страничках в соцсетях спустя неделю после камерной церемонии, опубликовала свадебные снимки

Как оказалось, заветное «Да» Арина Гранде сказала своему возлюбленному – агенту по недвижимости Далтону Гомесу 15 мая. Сама церемония была достаточно скромной и проходила… в доме Арианы Гранде в Монтесито, штат Калифорния.

Камерной домашней атмосфере соответствовало и лаконичное платье невесты. Гранде сделала ставку на элегантность и выбрала модель с открытой спиной и мягким корсетом от Vera Wang Haute.

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У этого платья, кстати, весьма интересная история! На вечеринке Met Gala несколько лет назад Ариана и Вера Вонг заключили очень важный договор: в тот вечер кутюрье пообещала, что, когда придет время, она создаст свадебный образ для Арианы. Как итог – изготовленное по индивидуальному заказу белое платье из шелкового шармеза с завышенной талией, украшенное скульптурным вырезом, открытой застежкой на бретельках и глубоким вырезом на спине, которое подчеркнуло все достоинства певицы! Образ дополнила фата до плеч с милым атласным бантом и серьги с жемчугом и бриллиантами от Lorraine Schwartz, которые были выбраны, чтобы соответствовать обручальному кольцу невесты: одна серьга перевернутая, а другая одета правой стороной вверх. Смысл этого важен для Арианы, так как он иллюстрирует переломные или «перевернутые» моменты ее жизни и то, какую роль они сыграли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

На церемонии присутствовали около 20 близких друзей и родственников пары. Зал, в котором проходило торжество, был украшен свечами, а к потолку подвесили изящные цветочные композиции.

Напомним, что Арина Гранде и Далтон Гомес начали встречаться в январе 2020 года, а обручились в декабре того же года.

По материалам Vogue.com

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