MamaRika беременна! Певица ждет первого ребенка

На своей страничке Instagram 32-летняя исполнительница поделилась трогательным фото с мужем – ведущим Сергеем Середой, на котором отчетливо видно беременный животик

«Зовсім скоро нас буде троє, і Мамка офіційно стане мамою», – подписала семейный снимок MamaRika.

В комментариях на будущих родителей посыпались десятки поздравлений от друзей и фанов.

«Щиро вітаю! Ви будете неймовірною мамою», «Ааааааааааааа наконец-то как же я за вас рада!», «Это прекрасная новость!!!».

«Аааа, крихітко! Вітаємо вас щиро всією бандою», – написала Светлана Тарабарова.

А Тоня Матвиенко оставила под фото множество сердечек.

Это первый ребенок певицы и ее супруга. Напомним, что MamaRika и известный комик и ведущий Сергей Середа поженились в 2020 году, а в начале 2021 переехали жить в Одессу.

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