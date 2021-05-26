Анну Тринчер ограбили в поезде

Популярная блогер и певица в сторис в Instagram поделилась подробностями неприятной истории

Инцидент произошел во время поездки на концерт в Хмельницкий:

«Нас обокрали в поезде. Никогда не думала, что со мной случится такая ситуация, но, когда произошла кража, мы спали в своем купе, на замке, который открыли снаружи».

В сторис Анна призналась, что уверена в том, что сотрудники поезда были в сговоре с ворами, так как ее купе грабители открыли с наружной стороны.

«Ночью проснулся мой директор, который спал на верхней полке, и увидел, что его сумка на полу. Дверь у нас была закрыта, соответственно зайти в купе мог только человек, который знает, как открывать дверь с другой стороны», – делится Анна.

У девушки украли 7000 грн и две банковские карты, с которых спустя несколько часов после кражи пытались снять деньги. Благо, концертный директор и турменеджер блогера были на чеку и быстро перевели средства на другие карты.

Фото: @annatrincher_official

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