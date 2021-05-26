Ирина Шейк встречается с Канье Уэстом?

Похоже, что звезды недолго горевали после своих расставаний

Известную супермодель Ирину Шейк и американского рэпера Канье Уэста заподозрили в романе. О том, что знаменитости возможно находятся в отношениях, пишет издание Daily Mail.

Первыми о романе Канье Уэста и Ирины Шейк в сторис сообщили в популярном Instagram-аккаунте о жизни звезд @deuxmoi, ссылаясь на анонимный источник.

«Канье Уэст теперь тайно встречается с Ириной Шейк, матерью ребенка Брэдли Купера. Не знаю, можно ли это назвать отношениями, но интерес друг к другу в них, безусловно, есть», – написал администратор аккаунта.

Сами звезды информацию о своем возможном романе никак не комментируют.

Напомним, что Ирина Шейк и Канье Уэст знакомы давно. В 2010 году модель даже снялась в клипе рэпера на трек «Power».

Фото: Getty Images

Читай также:

Анджелина Джоли в новом фильме «Вечные» от Marvel

Легендарная шестерка в трейлере реюниона сериала «Друзья»