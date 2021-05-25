Вечные: смотреть официальный трейлер

Marvel Studios представили трейлер фантастического боевика «Вечные».

«Вечные»: смотреть трейлер онлайн

Супергеройская киновселенная Marvel представляет новую команду. Трейлер рассказывает историю, события которой разворачиваются в течение нескольких тысячелетий, и бессмертные герои, которые вынуждены выйти из тени, чтобы защитить человечество от древнейших врагов, девианты. «Когда ты любишь что-то, ты борешься за это», – говорится в видео.

В экшне сыграли Анджелина Джоли, Мэдден, Сальма Хайек, Кумейл Нанджиани, Джемма Чан, Харингтон. Режиссером фильма стала Хлоя Чжао, которая в этом году получила «Оскар» за лучшую режиссерскую работу.

Премьера фильма «Вечные» запланирована на 4 ноября 2021 года.

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