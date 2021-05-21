Друзья: Воссоединение: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис HBO Max выпустил долгожданный трейлер специального эпизода культового сериала «Друзья: Воссоединение».

«Друзья: Воссоединение» – смотреть трейлер онлайн:

Как было известно ранее, актеры не будут перевоплощаться в своих персонажей. А у спецепизода не будет определенного сценария, все участники будут говорить просто от себя.

В видео все шесть исполнителей главных ролей Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер вернулись на съемочную площадку сериала «Друзья» под номером 24 в студии Warner Bros. Через 17 лет после финала сериала они снова собрались вместе, чтобы вспомнить лучшие моменты со съемок. К ним присоединились приглашенные гости, среди которых Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, группа BTS, Синди Кроуфорд, Делевинь, Леди Гаги, Кита Харрингтона, Риз Уизерспун и другие.

Реюнион сериала «Друзья» выйдет уже 27 мая на HBO Max.

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