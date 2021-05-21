Анжелина Джоли снялась с живыми пчелами: Подробности съемки для National Geographic

Мир вовсю обсуждает неожиданную съемку Анжелины Джоли для National Geographic. В кадре 45-летняя актриса позирует, покрытая живыми пчелами, которые жужжат, ползают и летают вокруг ее лица

Таким нестандартным образом National Geographic решили привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения пчел. И, надо отметить, им это удалось. Короткий ролик меньше чем за сутки облетел весь мир!

Анжелина Джоли долгое время работала с УВКБ ООН в качестве специального посла, сейчас же актриса сотрудничает также с ЮНЕСКО и Guerlain в рамках инициативы «Женщины за пчел», цель которой – к 2025 году построить 2500 пчелиных ульев и вывести поголовье в 125 миллионов пчел, при этом обучая и поддерживая 50 пчеловодов-женщин. Чтобы продвигать инициативу Всемирного дня пчел, Анжелина в сотрудничестве с National Geographic создала портрет, покрытый пчелами.

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Фотографом проекта стал Дэн Уинтерс, который рассказал подробности невероятно волнительной съемки:

– Я пчеловод, и когда мне дали задание работать с Анжелиной Джоли, моей главной заботой была безопасность. Съемка во время пандемии с участием полной команды и живых пчел несколько усложнила работу. И я знал, что единственный способ добиться желаемого эффекта для фотографии – это использовать ту же технику, которую Ричард Аведон использовал 40 лет назад для создания своего культового портрета пчеловода. Я пригласил помочь моего друга Конрада Буффара, мастера-пчеловода. Он связался с энтомологом, который создал в свое время специальный феромон Аведона, и работал с ним, чтобы запечатлеть образ пчеловода Рональда Фишера, который появился в его книге «Американский Запад».

– Мы использовали итальянских пчел, который были спокойны на протяжении всей нашей съемки. Все на съемочной площадке, кроме Анжелины, были в защитных костюмах. Чтобы пчелы успокоились, должно было быть тихо и довольно темно. Я нанес феромон на те места на ее теле, где по моей задумке пчелы должны были собраться вместе.

– Мы также поместили большое количество пчел на доску, которая располагалась перед поясом актрисы. Анжелина стояла совершенно неподвижно, покрытая пчелами, 18 минут и осталась без единого укуса!

– Пчелы всегда вызывают у меня трепет. Я думаю, что эта съемка также произвела сильное впечатление на всех присутствующих, и наш проект ко Всемирному дню пчел оставит свой след в истории фотографии. Создавая этот портрет ровно 40 лет спустя, сегодня мы не только чествуем пчел и пчеловодов повсюду, но и чествуем Аведона, его культовый образ и технику, с помощью которой он был получен.

По материалам nationalgeographic.com

Фото: nationalgeographic.com / IStock

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