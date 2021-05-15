Группа Нервы выпустил клип на песню Так Как Надо

Женя Мильковский стал режиссером нового видео

«Нервы» порадовали своих фаном свежим клипом. В сюжете главный герой — бедный художник вспоминает о своей любимой девушке, которую часто рисовал в своих картинах. Судьба приводит его в бойцовский клуб, в котором начинается заглавная и остросюжетная история, из-за которой герой окажется на волосок от смерти.

– Такого кино я еще не снимал! Сюжет клипа не связан с песней, но эта история полностью передаёт эмоциональное состояние и ощущение от песни. По этой работе не сложно догадаться, от какого режиссёра я фанатею: я, действительно, являюсь большим поклонником Гая Ричи, а художник сам нарисовался», — рассказал Женя.

Напомним, что недавно у группы «Нервы» вышел новый студийный альбом «7», презентация которого состоится в начале июня в пяти городах Украины: Харьков, Днепр, Одесса, Киев и Львов.

Фото – Анна Воронихина

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