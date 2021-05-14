Дата выхода спецвыпуска сериала Друзья

Прошло 17 лет, и вот наконец «Друзья» снова возвращаются в нашу жизнь! Стриминговий сервис HBO Max представил тизер будущего специального выпуска культового сериала «Друзья» и назвал дату его выхода в своем Instagram.

Известно, что новая серия «Друзей» будет называться «Эпизод, в котором они снова вместе», а выйдет уже 27 мая на HBO Max.

Как оказалось, в спешл «Друзей» примут участие и звездные гости, среди них есть те, кто снимался в сериале, и просто приглашенные знаменитости. Среди селебрити спешл является Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, группа BTS, Джеймс Корден, Синди Кроуфорд, Делевинь, Леди Гага, Кот Харингтон, Риз Уизерспун и другие.

Ждем специальный выпуск «Друзей» уже 27 мая этого года!

Фото: Getty Images

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