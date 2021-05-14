alyona alyona снялась абсолютно голой (ФОТО)

Из одежды на артистке сами колготки

Украинский реперша alyona alyona не прекращает удивлять и поражать фанатов своими пародиями на фото разных звезд в Instagram. Но теперь ее снимки начали становиться все горячее.

Недавно alyona alyona опубликовала фото, на котором позировала полностью обнаженной. Только внимательные пользователи (и те не с первых секунд) заметили, что на реперше надеты колготки. В таком образе украинская звезда спародирована американскую селебрити Ким Кардашьян. Просто посмотрите на это! Шум!

– Коли дівчат цькують за відвертий одяг – я чую галас. Коли я була дитиною, то серед дорослих вважалося, що відверте декольте та коротка спідниця – це ознака легкої поведінки, жінка має на меті звабити чоловіка! Пройшли роки, але деякі стереотипи залишилися дотепер в дуже багатьох гілках суспільства. На мою думку, кожна людина має право одягати те, що вона хоче! Відкриті декольте, короткі спідниці або напівпрозорі блузи – це лише прояв естетичної краси чи сучасні тенденції стилів, – подписала пост звезда.

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