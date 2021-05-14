Тот еще оригинал: Принц Гарри рассказал о первом свидании с Меган Маркл
Королевский наследник пытался уберечь отношения от прессы
Переехав в США, принц Гарри и Меган Маркл продолжают держать свою личную жизнь подальше от любопытных журналистов и папарацци. И это неудивительно, ведь даже первое свое свидание супругам пришлось проводить тайно, чтобы никто из окружающих их не узнал. О том, каким было первое свидание пары, принц Гарри недавно рассказал в подкасте Дэкса Шеппарда.
По словам герцога Сассекского, они не хотели привлекать к себе лишнего внимания, а потому первое их свидание прошло в супермаркете Лондона. Вот так, оригинальное место!
– На мне была бейсболка, я опустил глаза в пол, пытаясь остаться неузнанным. Удивительно, сколько жевательной резинки можно там увидеть! Просто беспорядок! – поделился принц Гарри.
Фото: Getty Images
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