Принц Гарри рассказал о первом свидании с Меган Маркл

Королевский наследник пытался уберечь отношения от прессы

Переехав в США, принц Гарри и Меган Маркл продолжают держать свою личную жизнь подальше от любопытных журналистов и папарацци. И это неудивительно, ведь даже первое свое свидание супругам пришлось проводить тайно, чтобы никто из окружающих их не узнал. О том, каким было первое свидание пары, принц Гарри недавно рассказал в подкасте Дэкса Шеппарда.

По словам герцога Сассекского, они не хотели привлекать к себе лишнего внимания, а потому первое их свидание прошло в супермаркете Лондона. Вот так, оригинальное место!

– На мне была бейсболка, я опустил глаза в пол, пытаясь остаться неузнанным. Удивительно, сколько жевательной резинки можно там увидеть! Просто беспорядок! – поделился принц Гарри.

Фото: Getty Images

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