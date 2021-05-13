Группа Go_A заменил солистку на репетиции Евровидения-2021

Екатерина Павленко рассказала о своем самочувствии

Представители Украины на «Евровидение-2021» группа Go_A столкнулись со сложностями на песенном конкурсе в Роттердаме, Нидерланды. Солистке Екатерине Павленко стало плохо после первого прогона своего выступления, а потому ее пришлось заменить во время второй репетиции.

Во время второй репетиции с украинскими артистами на сцену вышла нидерландская вокалистка Эмми ван Стейн. Ей удалось разобраться с украиноязычным текстом и классно спеть конкурсный трек «Шум».

Оказалось, что на «Евровидении» всегда является «дежурные» вокалисты, которые могут заменить конкурсантов на репетициях в различных ситуациях. В обязанности Эмми ван Стейн входит не только обязательное изучение всех песен конкурсантов, но и подъем в 6 утра и сдачи теста на COVID-19 дважды в неделю.

После прохождения теста на коронавирус солистка группы Go_A Екатерина Павленко опубликовала сторис в Instagram, чтобы поблагодарить за поддержку поклонников и рассказать о своем самочувствии.

– Друзья, сегодня я чувствую себя намного лучше. Спасибо за вашу поддержку. Давайте начнем, – рассказала певица.

Результаты ПЦР-теста, который Екатерина сдала, пока неизвестны. Надеемся, что все будет хорошо.

Напомним, полуфиналы песенного конкурса «Евровидение-2021» пройдут 18 и 20 мая, а победителя определят в финале 22 мая в Роттердаме, Нидерланды.

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