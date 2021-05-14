«Учился у местного йога»: Как Пол Маккартни улучшил зрение с помощью гимнастики
Селебрити рассказал, как ему удалось избавиться очков
Британский певец и бывший участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни смог улучшить зрение благодаря специальной гимнастике, которой научился во время одной из своих поездок в Индию. Об этом музыкант рассказал Мirror.
– Я учился у местного йога. Он пояснил, что ваши глаза – это мышцы. Ваши уши – нет, поэтому вы не можете тренировать свои уши, но ваши глаза – можете, – поделился Маккартни.
Благодаря этим упражнениям сэр Пол Маккартни, которому сейчас 78 лет, теперь может читать газету без очков. По словам певца, регулярные занятия хоть и выглядят «несколько странно», но не занимают много времени и дают превосходный результат.
Фото: Getty Images
Читай также:
Семь трогательных историй в трейлере сериала «Solos»
Тот еще оригинал: Принц Гарри рассказал о первом свидании с Меган Маркл