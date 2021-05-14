Как Пол Маккартни улучшил зрение с помощью гимнастики

Селебрити рассказал, как ему удалось избавиться очков

Британский певец и бывший участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни смог улучшить зрение благодаря специальной гимнастике, которой научился во время одной из своих поездок в Индию. Об этом музыкант рассказал Мirror.

– Я учился у местного йога. Он пояснил, что ваши глаза – это мышцы. Ваши уши – нет, поэтому вы не можете тренировать свои уши, но ваши глаза – можете, – поделился Маккартни.

Благодаря этим упражнениям сэр Пол Маккартни, которому сейчас 78 лет, теперь может читать газету без очков. По словам певца, регулярные занятия хоть и выглядят «несколько странно», но не занимают много времени и дают превосходный результат.

Фото: Getty Images

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