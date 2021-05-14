Solos: смотреть официальный трейлер

Сервис Amazon Prime Video опубликовал трейлер фантастического сериала-антологии «Solos».

«Solos» – смотреть трейлер онлайн:

Сериал покажет семь уникальных историй-путешествий, в которые отправятся семь разных людей с разными судьбами, чтобы наконец понять, что значит быть человеком. Главный летмотив – даже в моменты, когда мы чувствуем себя наиболее одиноко, мы все определенным образом связаны.

В сериале сыграли звездные актеры – Энн Хэтэуэй, Дэн Стивенс, Морган Фримен, Хелен Миррен, Энтони Маки и Узо Адуба. Режиссером выступил Дэвид Вейл.

Премьера сериала «Solos» запланирована на 21 мая этого года.

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