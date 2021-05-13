Эллен Дедженерес закрывает свое шоу

Селебрити поставила себе новые карьерные цели

Известная телеведущая Эллен Дедженерес решила закрыть свой проект The Ellen Show. А произойдет это в 2022 году после 19 сезонов. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Эллен уже успела сообщить всем сотрудникам шоу о своем решении 11 мая, а уже 13 мая телеведущая собирается прояснить этот вопрос с Опрой Уинфри.

– Хотя мы разочарованы, мы поддерживаем решение Эллен закрыть шоу в следующем сезоне. Однажды Эллен сказала, что все, что она когда-нибудь хотела сделать, это заставить людей чувствовать себя хорошо и смеяться – она ​​сделала это и намного больше, – сказал глава телевизионной группы Warner Bros. Ченнинг Данг.

Как оказалось, Эллен хотела закрыть шоу еще после 16 сезона, но тогда ее уговорили подписать контракт еще на 3 года, хотя сама звезда планировала лишь на год.

– Я знала, что это будет мой последний год. Таков был план с самого начала, – вспомнила Дедженерес.

Также ведущая отмечает, что решение о закрытии шоу не связано с недавним скандалом, когда трех продюсеров проекта обвинили в домогательствах и нарушениях поведения.

– Это почти не повлияло на шоу. Мне было очень больно. Но, если бы я ушла с шоу из-за этого, я бы не вернулась в этом сезоне, – пояснила она.

Чем дальше будет заниматься Эллен Дедженерес, неизвестно, но селебрити хотела бы сняться в фильме и заниматься охраной природы.

Фото: Getty Images

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