Ирина Шейк снялась топлесс (ФОТО)

Селебрити показала новые откровенные снимки

Известная супермодель Ирина Шейк опубликовала новые горячие фотографии в своем Instagram, от которых просто невозможно отвести глаз.

На смелых снимках в стилизации полароидных фото 35-летняя Ирина Шейк позировала в довольно откровенных образах. Но на всех фото девушка продемонстрировала отдельные части своего подтянутого тела. Не обошлось и без кадра, на котором модель предстала топлес.

Но давайте пройдемся по каждому фото по порядку. На двух фото Ирина Шейк появилась в черных джинсах и темной рубашке с открытыми плечами и декольте. Здесь у певицы эффектно поднялась грудь за счет смелого декольте. На других двух снимках модель как раз появилась топлесс, прикрывая грудь руками. На одном – она ​​показала свою обнаженную попу среди одежды на вешалках. На еще трех фото Шейк позировала в платье-футляре кремового цвета с интересным вырезом.

Лучше один раз увидеть, поэтому наслаждайся!

Фото: Getty Images

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