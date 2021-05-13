Букмекеры назвали наиболее вероятные имена дочери принца Гарри и Меган Маркл

Игровые сайты пытаются отгадать, как будут звать второго ребенка пары

Принц Гарри и Меган Маркл сейчас ждут пополнения в семье. Уже совсем скоро на свет должен родиться их дочь. А потому весь мир пытается угадать, какое имя герцоги Сассекские собирается дать малышке.

В прогнозирования имени дочери королевской пары даже присоединился популярный британский игровой сайт. Он принимает ставки на разные имена. Так, например, сейчас лидирует имя Филиппа – его коэффициент составляет 3 к 1. Мол, герцоги Сассекские отдадут дань памяти покойного принца Филиппа. Далее с чуть меньшим коэффициентом, рассматривают имена Диана и Елизавета. Среди других потенциальных имен дочери пары – Аллегра, Александрия, Грейс, Эмма Роуз, Алиса и Виктория.

Стоит отметить, что букмекеры пытались угадать имя и первенца принца Гарри и Меган Маркл – Арчи, но промахнулись. Его имя даже не фигурировало среди возможных вариантов. Интересно, удастся угадать кому в этот раз.

Фото: Getty Images

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