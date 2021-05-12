Анджелина Джоли призналась, что происходит в ее личной жизни

Звезда рассказала впервые за долгое время заговорила об отношениях

Голливудская актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом никак не комментировала свою личную жизнь. И пока прежнему селебрити приписывали не один роман, Енжы сосредоточилась на воспитании детей, в которых нашла утешение после краха своего брака.

И вот наконец после долгого молчания Анджелина Джоли заговорила о своей личной жизни. 45-летняя актриса в интервью E! News Daily рассказала, что у нее было немало поклонников, но она просто не была готова к отношениям.

– Я одна в течение длительного времени, – призналась Джоли.

Как утверждает Енжы, у нее есть целый список с номерами мужчин, которые не прочь сходить с ней на свидание. Но звонить ей никому из них не хотелось, потому что после развода она сосредоточилась на детях и своем эмоциональном состоянии.

Фото: Getty Images

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