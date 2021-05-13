Почему женщины убивают 2 сезон: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Paramount + представил трйелер второго сезона сериала «Почему женщины убивают» от создателя сериала «Отчаянные домохозяйки» Марка Черри.

«Почему женщины убивают» 2 сезон – смотреть трейлер онлайн:

В первом сезоне было показано три истории женщин, которые в разные десятилетия жили в одном и том же доме. Тогда авторы сериала показали, как менялась роль женщин в разные времена и в какой неизменной была их реакция на мужскую измену. Домохозяйка из 1960-х, светская львица с 1980-х и современная женщина-адвокат в полиаморных браке современности решились на убийство.

Но во втором сезоне изменится все – персонажи, локация и актеры. В трейлере показана история, которая происходит в 1949 году. Она ума о том, на что способна пойти женщина ради выгодной роли в обществе и каким фальшивым бывает фасад идеальной жизни.

Главные роли во втором сезоне «Почему женщины убивают» сыграют Ник Фрост, Эллисон Толман, Лана Парр, Джордана Кристи, Мэтью Даддарио и Вероника Фалькон. Исполнительными продюсерами выступают Марк Черри, Брайан Грейзер, Майкл Хенель и Фрэнси Кальф.

Премьера второго сезона сериала «Почему женщины убивают» запланирована на 3 июня этого года.

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