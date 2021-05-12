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Илон Макс признал, что страдает психическим расстройством

Илон Макс признал, что страдает психическим расстройством

Предприниматель поделился откровенным признанием на телевидении

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск шокировал всех откровенным заявлением о состоянии своего здоровья. Оказалось, что знаменитость страдает синдромом Аспергера. Об этом предприниматель рассказал в шоу Saturday Night Live, где выступил ведущим.

«Мое выступление сегодня действительно войдет в историю, ведь я стал первым человеком с синдромом Аспергера, который проведет Saturday Night Live. Или, по крайней мере, буду первым, кто в этом признался», – начал эфир Маск.

Синдром Аспергера – одна из форм аутизма, которая влияет на коммуникативные навыки человека. Она является врожденной и не подлежит лечению. Больные синдромом Аспергера имеют навязчивые мысли, вызывающие тревожность, и, чтобы избавиться от нее, нужно повторить определенные действия определенное количество раз.

Фото: Getty Images

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