Алан Бадоев стал амбассадором юбилейного кинофестиваля «Молодость»

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев стал официальным лицом кинофестиваля «Молодость». Звезда презентует программу международного конкурса короткого метра.

По словам Бадоева, «Молодость» всегда вдохновляла студентов и режиссеров, потому что это уникальная возможность показать свой фильм не только украинскому зрителю, но и более широкой публике.

– Кинофестиваль «Молодость» — очень большой тотем украинского кино и в целом — соприкосновение мирового и украинского кинематографа. Это традиции, которые существуют очень давно. «Молодость» — это кофе, общение на разных языках и сообщество людей, которые мыслят и видят кадрами, — прокомментировал режиссер.

Напомним, что в 2006-м году Алан Бадоев тоже дебютировал на «Молодости» как режиссер полнометражного кино. Именно там, после мировой премьеры на Каннском кинофестивале, состоялся первый в Украине показ его фильма «orANGELove».

50-й Киевский международный кинофестиваль «Молодость» пройдет с 29-го мая по 6 июня.

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