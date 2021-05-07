Тихое место 2: смотреть официальный трейлер

Студия Paramount Pictures представила финальный трейлер фильма «Тихое место 2».

«Тихое место 2» – смотреть трейлер онлайн:

Во второй части франшизы семья продолжает бороться за жизнь в полной тишине! После столкновения с существами в собственном доме, они окажутся лицом к лицу с ужасами внешнего мира. Ступив в неизвестность, семья выясняет, что создания, которые охотятся на звук – не единственная угроза за пределами безопасного места.

К главным ролям вернулись Эмили Блант и Киллиан Мёрфи. А режиссером «Тихое место 2» снова стал Джон Красински.

– Несмотря на то, что первая часть получила безумный отклик среди зрительской аудитории, мы чувствовали, что этот фактор не должен стать определяющим критерием съемок сиквела. Нам нужен был Джон Красински с его неповторимым видением, креативностью и глубиной мышления. Конечно, наше решение должно резонировать с его внутренним состоянием. Иногда мозг Джона напоминает мне кодовый замок, только отыскав правильный шифр, ты сможешь его открыть. Именно такого эффекта мы стремились достичь на пути к поиску новых идей, – рассказал Брэдли Фуллер.

Премьера фильма «Тихое место 2» состоится уже 27 мая.

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