Адель показала архивные фото до и после похудения

Недавно, 5 мая, британская певица Адель отпраздновала свой 33-й день рождения. По этому случаю селебрити решила поделиться с фанатами и подписчиков своими редкими архивными фото, которые до этого не видела широкая публика.

Снимки Адель опубликовала в своем Instagram. на фото звезда по говорила себя в разный период жизни – до и после похудения. На старых кадрах Адель на вечеринке, дома и за кулисами концерта. Видно, что селебрити максимально счастлива, а ее фигура заслуживает отдельных аплодисменты. Какая сила воли!

Фото: Getty Images

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