Принц Уильям и Кейт Миддлтон сделали свой YouTube-канал

Герцоги Кембриджские теперь будут пилить контент

Принц Уильям Кейт и Кейт Миддлтон запустили собственный канал на YouTube. Об этом стало известно из Instagram королевской пары.

«Лучше поздно, чем никогда, – теперь мы на YouTube», – подписали видеопост Кейт и Уильям.

Меньше чем за сутки канал герцогов набрал больше 200 000 подписчиков, а их первый короткий приветственный ролик – более миллиона просмотров.

Что именно собираются принц Уильям и Кейт Мидлтон показывать у себя на YouTube-канале, пока неизвестно. Но в первом 25-секундном видео пара поощряет всех следить за их королевским жизнью.

Фото: Getty Images

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