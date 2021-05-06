Блогеры: Принц Уильям и Кейт Миддлтон сделали свой YouTube-канал
Герцоги Кембриджские теперь будут пилить контент
Принц Уильям Кейт и Кейт Миддлтон запустили собственный канал на YouTube. Об этом стало известно из Instagram королевской пары.
«Лучше поздно, чем никогда, – теперь мы на YouTube», – подписали видеопост Кейт и Уильям.
Меньше чем за сутки канал герцогов набрал больше 200 000 подписчиков, а их первый короткий приветственный ролик – более миллиона просмотров.
Что именно собираются принц Уильям и Кейт Мидлтон показывать у себя на YouTube-канале, пока неизвестно. Но в первом 25-секундном видео пара поощряет всех следить за их королевским жизнью.
Фото: Getty Images
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