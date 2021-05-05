Уилл Смит разорвал сеть обнаженным видео
Селебрити собирается привести себя в форму
Американский актер Уилл Смит опубликовал свое смелое видео в одних трусах. Ролик появился в Instagram селебрити и разорвал социальную сеть своей смелостью и искренностью.
На видео Уилл Смит позирует в смешной позе в черных трусах, показав свой животик. В предыдущем посте звезда написал, что находится в своей худшей форме, поэтому пришло время это изменить. Он признался, что карантин пошел не на пользу его физической форме, но с этим покончено.
«Это тело, которое пронесло меня через всю пандемии и бесчисленное количество дней. Я люблю это тело, но хочу чувствовать себя лучше», – написал актер.
Фото: Getty Images
Читай также:
Одна большая семья в трейлере новых фильмов Marvel
С эмблемой короны: Елизавета II наградила бренд секс-игрушек