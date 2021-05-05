Уилл Смит разорвал сеть обнаженным видео

Селебрити собирается привести себя в форму

Американский актер Уилл Смит опубликовал свое смелое видео в одних трусах. Ролик появился в Instagram селебрити и разорвал социальную сеть своей смелостью и искренностью.

На видео Уилл Смит позирует в смешной позе в черных трусах, показав свой животик. В предыдущем посте звезда написал, что находится в своей худшей форме, поэтому пришло время это изменить. Он признался, что карантин пошел не на пользу его физической форме, но с этим покончено.

«Это тело, которое пронесло меня через всю пандемии и бесчисленное количество дней. Я люблю это тело, но хочу чувствовать себя лучше», – написал актер.

Фото: Getty Images

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