Дженнифер Лопес заметили в компании бывшего

Ексбойфренд приезжал к дому селебрити

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес застукали в компании одного из ее бывших после разрыва помолвки с Алексом Родригесом. Им оказался Бен Аффлек! Папарацци заметили Бена Аффлека, который приезжал к дому певицы, находится в Лос-Анджелесе.

По словам очевидцев, Бен оставил свой Mercedes в отеле Bel Air. Позже за ним приехал белый Escalade, в котором сидела Джей Ло, и селебрити отправились в направлении дома Дженнифер Лопес. Затем актер вернулся в отель на авто певицы, и уже оттуда уехал куда-то на своем Mercedes.

Интересно, что Бен Аффлек тоже недавно пережившего расставание с актрисой Аной де Армас. Похоже, что селебрити утешают друг друга в непростое время.

Фото: Getty Images

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