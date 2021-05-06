Медитация в туалете: Netflix запустил «бесконечную» трансляцию к 20-летию «Шрека»
Стриминговий сервис Netflix решил отметить 20-летие с выхода первого мультфильма «Шрек» в очень необычным способом. Платформа запустила трансляцию на YouTube с картинкой туалета на болоте с анимации.
Теперь фоне легендарной локации звучит медитация, которая состоит из успокаивающих звуков природы, которые звучат на фоне легендарной локации.
Трансляция началась еще 22 апреля и до сих пор. Похоже, что она может стать бесконечной. Интересно, увидим ли мы, как Шрек выйдет из туалета.
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