Netflix запустил бесконечную трансляцию к 20-летию Шрека

Стриминговий сервис Netflix решил отметить 20-летие с выхода первого мультфильма «Шрек» в очень необычным способом. Платформа запустила трансляцию на YouTube с картинкой туалета на болоте с анимации.

Теперь фоне легендарной локации звучит медитация, которая состоит из успокаивающих звуков природы, которые звучат на фоне легендарной локации.

Трансляция началась еще 22 апреля и до сих пор. Похоже, что она может стать бесконечной. Интересно, увидим ли мы, как Шрек выйдет из туалета.

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