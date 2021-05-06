Последнее письмо от твоего любимого: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Netflix представил трейлер фильма «Последнее письмо от твоего любимого».

«Последнее письмо от твоего любимого» – смотреть трейлер онлайн:

События ленты будут происходить в шестидесятые годы прошлого века. Журналистка Элли получает серию писем, на страницах которых будет разворачиваться запрещен роман двух молодых людей. После этого Элли захочет узнать пару как можно больше. И окажется, что влюбленные из прошлого века до сих пор живы, но больше не общается. Эли попытается возродить их любовь, ведь каждый заслуживает второй шанс.

Фильм снят по одноименной книге авторы бестселлера «До встречи с тобой» Джоджо Мойес. Главные роли сыграли Фелисити Джонс, Вудли и Каллум Тернер.

Премьера фильма «Последнее письмо от твоего любимого» запланирована на 23 июля этого года.

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