Одна большая семья в трейлере новых фильмов Marvel

Чего стоит ожидать от киновселенной

Marvel Studios представил трейлер новых фильмов, которые пополнят коллекцию супергеройских фильмов в этом году.

В видео показано первые кадры «Eternals» с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек, «Shang-Chi», «Black Widow», «Spider-man». Их покажут в кинотеатрах уже в этом году. А также в трейлере показаны фрагменты фильмов 2022 – «Black Panther: Wakanda Forever» и «The Marvels».

Закадровый текст начитал Стэн Ли – бывший главный редактор Marvel Comics и соавтор многих супергероев этого фантастического вселенной.

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