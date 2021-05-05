Компания по продаже товаров для взрослых получила королевскую награду

Королева Елизавета II наградила бренд секс-игрушек «Lovehoney». Такой чести компания удостоилась за достижения в сфере предпринимательства Queen’s Award for Enterprise.

«За непрерывное выдающееся роста» – так официально королева Великобритании Елизавета II отметила достижения производителя секс-игрушек «Lovehoney». Продажи бренда за рубежом с 2015 года выросли с $ 16 до $ 80 миллионов.

Это не простая формальность. Теперь на каждой упаковке будет красоваться эмблема короны. А сам бренд на протяжении пяти лет сможет использовать эмблему QAFE в рекламе и на упаковках.

Фото: Getty Images

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