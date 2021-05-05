Билл Гейтс разводится с женой

Пари разделить 124 миллиардов долларов

Американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс разводится со своей женой Мелиндой после 27 лет брака. На днях этой новостью взорвались все западные СМИ.

О разводе всему миру сообщил сам Билл Гейтс на своей странице в Twitter. Причиной такого решения он назвал неверие в дальнейшем совместном развитии.

«После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак. За эти 27 лет мы вырастили трех невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире, чтобы все люди могли вести здоровую и продуктивную жизнь. Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и будем продолжать нашу совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем идти дальше вместе как пара на этом новом этапе нашей жизни», – написал Билл Гейтс.

Теперь главным вопросом остается то, как супруги поделит 124 миллиарда долларов, в которые оцениваются состояние генерального директора Microsoft.

Напомним, что Билл Гейтс и его жена Мелинда познакомились в 1987 году именно в компании Microsoft. Поженилась пара на Гавайях в 1994 году. Вместе они воспитывают троих детей.

Фото: Getty Images

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