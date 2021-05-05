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Писательский дебют: Меган Маркл написала детскую книгу

Меган Маркл написала детскую книгу

Герцогиня Сассекская выдаст историю для детей

Жена принца Гарри Меган Маркл написала детскую книгу под названием «Лавка». Она предназначена для маленьких читателей в возрасте 3-7 лет. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации герцогов Сассекских «Archewell».

«Лавка» будет рассказывать трогательную историю о особая связь между отцом и сыном, но глазами матери. Вдохновением на такую ​​книгу стало стихотворение, который Меган Маркл посвятила принцу Гарри сразу после рождения сына Арчи.

Меган Маркл написала детскую книгу

«Писательский дебют герцогини Сассекской, вдохновленный ее мужем и сыном, трогательно отражает развиваются и углубляется отношения между родителями и сыновьями и напоминает нам о многих способах, которыми любовь может формироваться и выражаться в современной семье», – говорится в официальном заявлении.

Книга была проиллюстрирована аниматором Кристианом Робинсоном, чье портфолио включает в себя «Улицу Сезам» и мультики для Pixar.

«Кристиан добавил этой истории красивых и просто внеземных акварельных иллюстраций, которые передают радость и комфорт отношений между родителями и сыновьями из всех слоев общества. Это было особенно важно для меня, и мы с Кристианом тесно сотрудничали, чтобы изобразить эту особую связь через инклюзивное линзу. Я надеюсь, что «Лавка» найдет отклик в каждой семье, независимо от ее состава, так же, как и в моей», – прокомментировала Меган Маркл.

Книгу Меган Маркл «Лавка» можно будет приобрести уже с 8 июня. Сейчас на нее открыто предзаказ. Цена составляет 18,99 долларов (около 527 грн).

Фото: Getty Images

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