Герцогиня Сассекская выдаст историю для детей

Жена принца Гарри Меган Маркл написала детскую книгу под названием «Лавка». Она предназначена для маленьких читателей в возрасте 3-7 лет. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации герцогов Сассекских «Archewell».

«Лавка» будет рассказывать трогательную историю о особая связь между отцом и сыном, но глазами матери. Вдохновением на такую ​​книгу стало стихотворение, который Меган Маркл посвятила принцу Гарри сразу после рождения сына Арчи.

«Писательский дебют герцогини Сассекской, вдохновленный ее мужем и сыном, трогательно отражает развиваются и углубляется отношения между родителями и сыновьями и напоминает нам о многих способах, которыми любовь может формироваться и выражаться в современной семье», – говорится в официальном заявлении.

Книга была проиллюстрирована аниматором Кристианом Робинсоном, чье портфолио включает в себя «Улицу Сезам» и мультики для Pixar.

«Кристиан добавил этой истории красивых и просто внеземных акварельных иллюстраций, которые передают радость и комфорт отношений между родителями и сыновьями из всех слоев общества. Это было особенно важно для меня, и мы с Кристианом тесно сотрудничали, чтобы изобразить эту особую связь через инклюзивное линзу. Я надеюсь, что «Лавка» найдет отклик в каждой семье, независимо от ее состава, так же, как и в моей», – прокомментировала Меган Маркл.

Книгу Меган Маркл «Лавка» можно будет приобрести уже с 8 июня. Сейчас на нее открыто предзаказ. Цена составляет 18,99 долларов (около 527 грн).

Фото: Getty Images

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