Суперхит Макса Барских «Туманы» стал саундтреком к фильму-призеру Венецианского кинофестиваля

Песня Макса Барских «Туманы», вышедшая в 2016-м году и ставшая поворотным событием в жизни музыканта, приобретает новую форму. Теперь — в качестве одного из основных саундтреков фильма-призера Венецианского кинофестиваля «Плохие дороги», который уже успел стать международной сенсацией до выхода на большой экран. В украинский прокат лента выходит 20 мая.

— Я научился писать песни и отпускать их. Так здорово слышать их из уст слушателей, видеть на большом экране — наблюдать за их самостоятельной жизнью во всевозможных формах и проявлениях, — комментирует Барских.

Фильм «Плохие дороги» — это режиссерский дебют Наталки Ворожбит, авторки сериала «Поймать Кайдаша» и фильма «Киборги», знаковых произведений «новой волны украинского кинематографа». Мировая премьера «Плохих дорог» состоялась на Венецианском кинофестивале в 2020-м году и получила вторую по престижности награду, премию Circolo del Cinema di Verona как «наиболее инновационный фильм конкурса».

«Плохие дороги» — экранизация одноименной пьесы Ворожбит, которая с успехом шла в Киеве и Лондоне. Это драма, которая отображает дух времени современной Украины и состоит из пяти новелл о любви, ненависти, доверии, предательстве и нарушении личных границ.

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