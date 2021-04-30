Билли Айлиш – Your Power: смотреть онлайн премьеру клипа

Американская певица Билли Айлиш представила новую песню и клип к ней под названием «Your Power».

Смотреть премьеру клипа Билли Айлиш – «Your Power» онлайн:

Новая видеоработа Билли Айлиш была снята в калифорнийской долине Сими. В клипе селебрити в одиночестве сидит на склоне, ее занимает змея, которая является символом силы. «Постарайся не злоупотреблять своей властью. Я знаю, мы не хотели меняться. Вероятно, ты не хочешь потерять свою власть, но владеть ею – это так странно », – поет девушка.

По словам артистки, «Your Power» – это одна из ее самых любимых песен. Композиция «очень близка сердцу» Айлиш, и певица даже отметила, что чувствует себя очень уязвимой, представляя ее публике.

«Речь идет о множестве различных ситуаций, которые мы все наблюдали или переживали. Я надеюсь, что песня вдохновит на перемены. Постарайтесь не злоупотреблять своей властью», – призвала Билли Айлиш.

Трек «Your Power» войдет в будущий альбом Билли Айлиш «Happier Than Ever». Релиз запланирован на 30 июля 2021 года. Специально к своему новому альбому артистка выпустит фирменный мерч.

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