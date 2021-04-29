Что принц Уильям подарил Кейт Мидлтон на годовщину свадьбы?

Конечно, празднование десятилетия брака не обошлось без ценных подарков

Ровно десять лет назад, 29 апреля 2011 вся Великобритания была прикована к экранам телевизоров, наблюдая за свадьбой принца Уильяма и Кейдт Мидлтон. Кажется, что это было совсем недавно. Но сегодня пара празднует уже десятую годовщину свадьбы.

В честь личного праздника королевской четы пресс-служба Букингемского дворца опубликовала официальные праздничные фото герцогов. Западные эксперты и журналисты уже исследовать это фото и заметили на нем кое-что интересное.

На фото на шее у Кейт Миддлтон красуется украшение, которое, кажется, раньше герцогиня не носила. Поэтому работники медиа предположили, что оно новое, то есть принц Уильям подарил жене драгоценный кулон годовщину. Британским журналистом удалось выяснить, что это кулон из 18-каратного белого золота британского бренда Asprey в виде цветка, усыпанного мелкими бриллиантами. Его стоимость составляет 9000 фунтов стерлингов. На сайте форма ювелирного украшения описана как «классическая английская ромашка».

Фото: Getty Images

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