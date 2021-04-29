Что известно о втором сезоне сериала Почему женщины убивают

Даже не верится, что от премьеры первого сезона сериала «Почему женщины убивают» прошло уже два года. И вот его создатель Марк Черри и стримн-сервис CBS All Access порадуют фанатов новым сезоном уже этим летом!

Премьера второго сезона сериала «Почему женщины убивают» запланирована на 4 июня! Сезон будет состоять из десяти серий, которые будут выходить еженедельно.

Известно, что в новом сезоне будут новые актеры, которые сыграют новых персонажей с новой историей. Ведь все три сюжетные первого сезона получили свое логическое завершение. Создатели снова покажут, что может заставить женщин к убийству. События будут разворачиваться в 1949 Одна из историй будет посвящена паре, чей брак оказывается под угрозой, когда жена узнает, что ее муж совсем не безобидный ветеринар.

Смотрите второй сезон «Почему женщины убивают» уже 4 июня.

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