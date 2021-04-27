Опра Уинфри – об интервью с Меган Маркл и принцем Гарри

Селебрити призналась, что не ожидала таких признаний от пары

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри для Опры Уинфри до сих пор не теряет своей актуальности. Все обсуждают, как непросто пришлось Меган смириться с правилами королевской семьи и через что прошла пара в связи с чрезмерным вниманием прессы. Свои мысли по поводу интервью успели выразить все старшие члены королевской семьи, а теперь пришло время и самой Опры Уинфри.

Во время беседы с телеведущей Нэнси О’Делл Опра Уинфри призналась, что не ожидала, что интервью с Меган и Гарри получится настолько откровенным.

– Я долго готовилась к этой встрече. Всякий раз, когда я беру интервью на тему чего-то очень важного, я разговариваю с ними заранее. Нам не удалось встретиться с Меган и Гарри заранее, но я написала им и сказала, что для меня важно. Для нас было важно рассказать правду. Они хотели поделиться своей историей и сделать это таким образом, чтобы все было максимально честно, – поделилась Опра Уинфри.

Также телеведущая добавила, что к некоторым откровениям пары она была совсем не готова. Например, обсуждение членов королевской семьи по поводу цвета кожи Арчи.

Фото: Getty Images

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