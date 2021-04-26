Позитив расстался с женой

Артист собирается официально оформлять разрыв отношений

Слухи о том, что певец Позитив и его жена Анна Андрейчук разошлись уже давно ходят в украинских СМИ. Но только недавно оказалось, что это не сплетни, а реальность. По крайней мере, такое впечатление складывается по словам Позитива во время одного из недавних интервью.

– Я об этом не хочу сейчас говорить, потому что это серьезная тема. Нам надо поговорить со всеми и с самими собой, во-первых, для того, чтобы эту эксклюзивную новость можно было дать так. Как правильно ее озвучить, – сказал певец на просьбу прояснить ситуацию.

В сети предполагают, что причиной разрыва могла стать певица Мишель Андраде, с которой Позитив недавно стали ведущими юбилейного сезона «Орел и Решка». Мол, у коллег по сцене роман, который они скрывают.

Напомним, что Позитив и его жена Анна Андрейчук были вместе более 15 лет.

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