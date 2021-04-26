Селена Гомес стала блондой!

Теперь звезду просто не узнать

Американская певица Селена Гомес кардинально изменила имидж. Недавно она сменила свой темный цвет волос на абсолютный блонд!

Фото с новым цветом волос Селена Гомес поделилась в Instagram своего бренда косметики Rare Beauty.

На смену образа звезды понадобилось целых восемь часов. А обо всем процесс рассказала парикмахер знаменитости.

– Селена любит естественные образы, но в этот раз решилась на большие изменения. Мы создали ей идеальный холодный блонд, который сочетается с теплым тоном ее кожи. Благодаря этому ей не придется корректировать свой повседневный макияж. Процесс перевоплощения был долгим. Нам понадобилось 200 кусочков фольги, несколько упаковок безопасного осветителя и 8:00 магии. Но это определенно того стоило! Волосы Селены не тронутой, – рассказала парикмахер звезды изданию Daily Star.

Фото: Getty Images

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