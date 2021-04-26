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Вдохновленная Билли Айлиш: Селена Гомес стала блондой!

Селена Гомес стала блондой!

Теперь звезду просто не узнать

Американская певица Селена Гомес кардинально изменила имидж. Недавно она сменила свой темный цвет волос на абсолютный блонд!

Фото с новым цветом волос Селена Гомес поделилась в Instagram своего бренда косметики Rare Beauty.

На смену образа звезды понадобилось целых восемь часов. А обо всем процесс рассказала парикмахер знаменитости.

– Селена любит естественные образы, но в этот раз решилась на большие изменения. Мы создали ей идеальный холодный блонд, который сочетается с теплым тоном ее кожи. Благодаря этому ей не придется корректировать свой повседневный макияж. Процесс перевоплощения был долгим. Нам понадобилось 200 кусочков фольги, несколько упаковок безопасного осветителя и 8:00 магии. Но это определенно того стоило! Волосы Селены не тронутой, – рассказала парикмахер звезды изданию Daily Star.

Фото: Getty Images

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