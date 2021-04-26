Сериал «Эйфория» превратился в серию книг

Каждая книга соответствует одной серии

Студия A24 выпустила книги о первом сезоне сериала «Эйфория». Всего в серии вошло восемь книг, которые соответствуют отдельным сериям проекта.

Каждая книга просто сценариями к эпизодам, в которых также вошли интервью с создателями и актерами: Зендеею, Алексой Деми и Барби Феррейрой, визажистка Даниэлла Дэви, композитором Labrinth, хореографом Райаном Геффингтоном и художницей по костюмам Зайди Бивенс. Кроме этого, в каждой книге можно будет посмотреть со съемочной площадки, сделанные Джейкобом Элорде, и рисунки с Скетчбук Хантер Шафер.

Книги по «Эйфории» поступят в продажу уже 27 апреля. Стоимость набора будет составлять 98 долларов.

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