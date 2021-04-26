Оскар 2021: лучшие наряды звезд с красной дорожки (ФОТО)

Красная дорожка премии «Оскар-2021»! Лучшие наряды звезд (ФОТО)
«Оскар-2021» состоялся! Смотри подборку лучших звездных образов с этого мероприятия
В ночь с 25 на 26 апреля в Голливуде состоялась 93-я церемония вручения «Оскара» — самой престижной премии в области кинематографа. Заветные статуэтки ежегодно вручает Американская академия кинематографических искусств и наук, их получают лучшие представители индустрии за вклад в ее развитие. К слову, полный список победителей премии «Оскар-2021» уже есть на сайте Нового канала, скорее переходи по ссылке!
Если же ты уже знаешь главные итоги вечера, лови подборку лучших звездных нарядов с красной дорожки церемонии. Стоит признать, в этом году гости мероприятия превзошли сами себя. Оцени оскаровские образы знаменитостей и обязательно расскажи о своих фаворитах в наших социальных сетях!
Николетт Робинсон и Лесли Одом-младший
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Стивен Ян
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кэри Маллиган
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Риз Ахмед и Фатима Фархин Мирза
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Зендея
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Лакит Стэнфилд
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ванесса Кирби
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Андра Дей
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Эмералд Феннелл
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Скарлетт Йоханссон
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хэлли Берри
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Марго Робби
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Селеста Уэст
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Риз Уизерспун
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фото: Getty Images
Читай также:
Когда ретроградный Меркурий 2021: даты и предостережения
Главные цвета 2021: Трендовые оттенки года по версии Pantone