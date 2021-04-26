Оскар 2021: лучшие наряды звезд с красной дорожки (ФОТО)

«Оскар-2021» состоялся! Смотри подборку лучших звездных образов с этого мероприятия

В ночь с 25 на 26 апреля в Голливуде состоялась 93-я церемония вручения «Оскара» — самой престижной премии в области кинематографа. Заветные статуэтки ежегодно вручает Американская академия кинематографических искусств и наук, их получают лучшие представители индустрии за вклад в ее развитие. К слову, полный список победителей премии «Оскар-2021» уже есть на сайте Нового канала, скорее переходи по ссылке!

Если же ты уже знаешь главные итоги вечера, лови подборку лучших звездных нарядов с красной дорожки церемонии. Стоит признать, в этом году гости мероприятия превзошли сами себя. Оцени оскаровские образы знаменитостей и обязательно расскажи о своих фаворитах в наших социальных сетях!

Николетт Робинсон и Лесли Одом-младший

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Стивен Ян

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Кэри Маллиган

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Риз Ахмед и Фатима Фархин Мирза

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Зендея

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Лакит Стэнфилд

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Ванесса Кирби

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Андра Дей

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Эмералд Феннелл

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Скарлетт Йоханссон

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Хэлли Берри

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Марго Робби

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Селеста Уэст

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Риз Уизерспун

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Фото: Getty Images

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