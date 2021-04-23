KAZKA – М’ята: смотреть онлайн премьеру клипа

Украинская группа KAZKA представил клип на новую песню «М’ята».

Смотреть премьеру клипа KAZKA – «М’ята» онлайн:

В клипе «Мята» солистка Александра Зарицкая и музыканты группы появились в разных образах сказочных героев. В видео они прожили свою историю, которую не удастся повторить, а не погрузившись в сказку полностью.

– Клип на песню «М’ята» является имиджевым фэшн-роликом, где все строится на визуальном ряде. Я бы назвал его музыкальным «Аватаром», где наши герои из привычного мира попадают в загадочное чудопространтство. Работая над ним, мы максимально придерживались европейской подачи. В частности, выдерживали более длинные кадры и пытались использовать интересные ракурсы во время съемок, – поделился режиссер Сергей Ткаченко.

Клип стал прекрасной иллюстрацией песни «М’ята», которую выпустили в формате NFT (невзаемозаминювани токены). Всего за несколько дней трек был оценен в более 90 тысяч долларов на платформе proof-of-love.com, а стартовая цена клипа составляет 10 тысяч долларов. Группа KAZKA стали первыми в Украине, кто познакомил всех с невзаимозаменяемыми токенами в музыкальной индустрии.

«Утім, де-не-де ще можна віднайти місця, в яких живе прадавня магія. Саме там люди, які вірять у дива, здатні її розгледіти, а іноді навіть відчути на собі. Знайти такі місця дуже непросто. Найчастіше вони приховані від сторонніх очей. До них ведуть портали, хаотично розкидані нашим світом. Ця історія – про один із таких порталів та про дівчинку, яка усім серцем вірила в дива. І не повірите, але вони таки з нею трапилися», – говорит Александра Зарицкая во вступлении к песне «М’ята ».

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