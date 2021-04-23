Джамала выпустила новый альбом 5:45

Украинская певица Джамала выпустила новый альбом под названием «5:45». Для артистки это уже второй альбом за последние шесть недель.

– В альбоме «5:45» я продолжаю изучать мир человеческих эмоций. Он о взгляде внутрь себя. В нем есть немного меланхолии, немного грусти, душевное состояние, когда ты просто воспринимаешь все, как есть, и понимаешь, что ничего нельзя изменить, – поделилась певица.

В альбом «5:45» вошла композиция «Сміюсь и плачу», записанная с саундпродюсером Иваном Клименко на Бали в марте 2019-го, и дуэт со звездой украинского хип-хопа alyona alyona «Жалі», а также совместные треки с электронными музыкантами Koloah и Vakula.

– В альбом вошли песни, созданные преимущественно с электронщиками. Во время работы над песней «5:45» я открыла для себя очень талантливого музыканта Илью Мисюра. Меня с ним познакомила Ната из группы Pur: Pur. Хотя мы в основном работали дистанционно, мне понравилось, как он почувствовал мою музыку. Мы так долго работали над композицией, Илья успел очень хорошо изучить мой стиль коммуникации: если мне нравится – отвечаю сразу, если нет – долго молчу, думаю, что именно не так. Мне кажется, многим «5:45» будет созвучен в эмоциональном плане. Кто-то, чтобы разобраться в себе, ходит к психологам, менторам, коучам. Мне же в этом помогает написания песен. Когда пишу музыку, тексты, мелодию, ритм – я будто хожу к своим слушателям в гости и рассказываю обо всем, что меня беспокоит, – искренне рассказала Джамала.

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