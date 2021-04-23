Надя Дорофеева – о пополнении в семье

Артистка призналась, почему у нее с мужем до сих пор нет бейбиков

Украинская певица Надя Дорофеева и ее муж певец Владимир Дантес долгие годы является одной из самых обсуждаемых пар в украинском шоу-бизнесе. А темой, которая интересует всех больше всего об этих двух, являются их дети, а точнее то, когда именно звезды собираются стать родителями. Журналисты внимательно следят за любыми изменениями в фигуре Нади и едва ли не каждую неделю приписывают ей возможную беременность.

После распада группы «Время и Стекло» фанаты Нади Дорофеевой предполагали, что артистка как раз собирается уйти в декрет. Но нет, она начала сольную карьеру. Однако, вопросы о детях в адрес Нади и Вовы продолжают раздаваться. Поэтому недавно в программе «Звездный путь» певица призналась, почему у них с Дантесом до сих пор нет детей.

– Никогда карьера не останавливала меня в этом вопросе. Почему-то всегда думают, что это из-за карьеры, но это не так. Это потому, что мы с Вовой до сих пор как-то не готовы … Как-то так. Этот вопрос у нас постоянно фигурирует. Постоянно. Мы уже и сами шутим, что в соцсетях ждут «дорошат» и «дантесиков». Но мы сделаем это не под давлением людей, а примем решение самостоятельно, – сказала Надя Дорофеева.

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