Денис Реконвальд – Первый поцелуй: Премьера клипа

Фотосессия в школьном спортзале, выпускной вальс и первый поцелуй с одноклассницей: Денис Реконвальд ностальгирует по школе в новом видео

Всем выпускникам посвящается свежий лирический трек и ламповый клип о прощании со школой. Ради видео Денис сбрил бороду, примерил школьную форму и перевоплотился в ученика выпускного класса. Смотрим:

– Съемки клипа «Первый поцелуй» стали для меня «живым фотоальбомом» – в мыслях всплывали давно забытые школьные проделки, учительница математики, выступления на «линейке», веселые перемены, выступления в КВН, домашние задания и первая любовь, – рассказал артист эксклюзивно Новому каналу. – Школьная история, которую я вам показал, заставила меня понастальгировать. Думаю, что и всем, кто посмотрит клип, будет о чем вспомнить. Я вот до сих пор обмениваясь старыми фотографиями со своими школьными друзьями. Кто-то из нас находит снимки и пересылает в чатик, мы их обсуждаем, вспоминаем момент и снова окунаемся в тинейджерские годы. Классные были времена!

Новая песня вышла сразу в двух версиях – на русском и украинском языках. Режиссером видео выступила Катерина Лесык.

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