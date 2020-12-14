Денис Реконвальд – Седая Луна: премьера песни!

Артист переживает трудные времена? Зачем он сбрил волосы?

Денис Реконвальд кардинально изменился и выпустил песню об одиночестве. Новый трек называется «Седая Луна» и посвящен всем, кто находится сейчас в сложном эмоциональном состоянии.

– Все мы чувствуем себя одиноко время от времени по разным причинам, – рассказал Денис. – У каждого они свои, и о них не принято говорить. Внешнее часто молчаливо кричит о том, что внутри, только никто не слышит. Трек «Седая Луна» об одинокой девушке-планете, которая оступилась, потеряла себя и оказалась в безвыходной ситуации. Эта песня зеркалит всех нас в разные периоды наших жизней, и меня зеркалит.

Трек был записан практически с одного дубля за 5 минут. Эмоцию Денису Реконвальду не пришлось примерять, артист признался, что песня полностью соответствует его внутреннему состоянию сейчас. За несколько дней до релиза артист поделился видео, где сам себя побрил наголо.

Надеемся, что и позитивные эмоции будут вдохновлять Дениса на творчество. Возможно, в будущем мы услышим и мажорные мелодии.

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