Группа BAH.ROMA выпустила новый альбом «Ъ»

Украинская группа BAH.ROMA презентовала первую часть будущей альбомной трилогии. Пластинка получила название «Ъ».

В альбом вошли пять треков, один из которых — «Всё, что нужно знать!» — это совместная работа с известной украинской поп-певицей DAKOOKA. А «Парашют» стал последней композицией, над которой лидер команды работал вплоть до выхода альбома.

– Я не мог не написать эту песню. Мне просто жизненно необходимо было это сделать. Она почему-то далась мне очень непросто. Я так долго писал стихи, хотел каждой строчкой передать настроение, что я чувствую, и то, как сейчас себя ощущаю. Эта песня ни о ком-то выдуманном, а о самом себе. О принятии себя, о вновь приобретенной вере. Мне хотелось, чтобы именно «Парашют» среди уже написанных мною песен для трилогии попал в первую её часть, – рассказал Роман Бахарев.

Как объясняет сама BAH.ROMA, «Ъ» – это начало новой вехи в творчестве команды, где на первое место выходит человек с его внутренним миром и ментальными особенностями. Это история личных переживаний через призму знаков, которые посылает нам Вселенная, и главной мыслью — ты не одинок.

Читай также:

Секретная рэп-рейв тусовка, дерзкие образы и новое звучание в клипе «Полетели» Nino Basilaya

Дакота Джонсон снимется в экранизации романа Джейн Остин