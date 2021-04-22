Nino Basilaya – Полетели: смотреть онлайн премьеру клипа

Подопечная MONATIK Corporation Nino Basilaya презентовала новый клип на трек «Полетели».

В новой песне, начиная с вокального интро, чувствуется легкий танцевальный вайб таких долгожданных дискотек. Съемки проходили в Одессе в день рождения Nino. Песню спродюсировал MONATIK, режиссером клипа выступила Таню Муиньо.

Смотреть премьеру клипа Nino Basilaya – «Полетели» онлайн:

– Мне все равно, я сегодня горю танцами. Ведь в музыке так много света! Искренне считаю, что мы не должны отвлекаться на плохие новости. Проживать, наслаждаясь каждым подаренным мгновением. Мы же и есть то пламя, которое пробуждает все вокруг себя. Мы сами создатели своего настроения и образа жизни, так что полетели…!!! – поделилась Nino Basilaya.

В клипе Nino решилась на смелые эксперименты с образом, демонстрируя галерею трендов этого года: «ядерная» химическая завивка, мелкие «бублики» из волос и ядовитые неоновые краски в образах. VIP-гостями дискотеки в клипе стали MONATIK и Lida Lee.

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